12 pytań o media na działce

Zanim kupimy działkę pod budowę domu, musimy sprawdzić, czy będzie można do niej doprowadzić media, czyli prąd, wodę, kanalizację i gaz.

1. Czy są prąd, woda, gaz...?

Najlepiej byłoby znaleźć działkę już uzbrojoną, z wykonanymi przyłączami do sieci. Takich w sprzedaży jest jednak niewiele.

Żeby mieć pewność co do możliwości uzbrojenia działki, trzeba uzyskać w miejscowych przedsiębiorstwach sieciowych tak zwane techniczne warunki przyłączenia, w których zostaną określone między innymi termin budowy przyłącza i wstępna szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie. Niestety, o warunki przyłączenia może wystąpić jedynie właściciel działki. Jeśli sprzedający już je uzyskał, sprawdźmy, jaki określono w nich termin ważności (zwykle są ważne rok). Gdy ich nie ma, możemy sami złożyć w odpowiednich przedsiębiorstwach wnioski o wydanie oświadczenia/informacji o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej i gazowej oraz zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków.

Do tych wniosków nie musimy załączać dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, a tylko kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami działki i planowanym budynkiem. Na oświadczenie czeka się od dwóch tygodni do miesiąca, zazwyczaj są one wydawane bezpłatnie. Mają charakter informacyjny, więc później – po nabyciu działki – i tak będzie trzeba wystąpić o warunki przyłączenia. Te wstępne mogą się jednak przydać jako załączniki do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki.

Jeżeli sieci przebiegają w pobliżu działki (w drodze, przy której jest położona), prawdopodobnie nie będzie problemu z budową przyłączy, choć może się zdarzyć, że sieć ma za niskie parametry, żeby podłączyć do niej nowego odbiorcę, albo konieczna będzie notarialna zgoda sąsiadów na poprowadzenie przez ich działki odcinka sieci lub przyłącza i ustanowienie na nich służebności przesyłu.

Kiedy sieć jest znacznie oddalona od działki, koszt jej rozbudowy może być bardzo wysoki, a przedsiębiorstwo raczej nie będzie chciało go ponieść (przynajmniej do czasu, gdy zbierze się więcej chętnych do przyłączenia). W razie braku możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można rozważać budowę studni i szamba bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Trzeba jednak wówczas sprawdzić, czy pozwalają na to warunki działki (jej wielkość, głębokość warstw wodonośnych, sposób zagospodarowania sąsiednich posesji) i przepisy miejscowe (ustalenia planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy). Brak sieci gazowej też nie stanowi poważnej przeszkody. Można korzystać na przykład z gazu płynnego ze zbiornika. Nie wybudujemy jednak domu całorocznego bez dostępu do energii elektrycznej.

Energia elektryczna musi być zawsze. Na działce bez prądu nie wybudujemy domu fot. Andrzej T. Papliński